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عربي-دولي

بركان ثائر في إندونيسيا يحصد 13 قتيلا.. والارقام إلى ارتفاع

Lebanon 24
05-12-2023 | 03:01
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ارتفع عدد القتلى في ثوران البركان في إندونيسيا إلى 13 بعد العثور على جثة متنزهين إضافيين على ما أفاد مسؤول في فرق إنقاذ المحلية، اليوم الثلاثاء.
 
وقال عبد المالك رئيس وكالة البحث والإنقاذ في بالانغ إن "العدد الإجمالي للأشخاص الذين قضوا راهنا هو 13"، مضيفا أن عشرة متنزهين لا يزالون في عداد المفقودين فيما تم إجلاء 52.
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وفيما عثر على جثة المتنزهين في وقت متأخر من يوم الاثنين، يعيق استمرار النشاط البركاني وسوء الأحوال الجوية مهمة الإنقاذ، حيث أوضح المسؤول أن "الرماد البركاني بلغ أسفل التلة ما يشكل تحديا لفريق الإنقاذ". (العربية)
 
 
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