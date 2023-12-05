بايدن استلم دفعات شهرية من ابنه هانتر مصدرها الصين.. تقرير يكشف التفاصيل





وكشف كومر يوم الاثنين السجلات المصرفية التي تم الاستناد إليها والتي تظهر أن الكيان التجاري الخاص بهنتر بايدن، Owasco PC، قدم "مدفوعات شهرية مباشرة إلى جو بايدن " وتم إعداد الدفعات، وفقًا لوثيقة البنك، بحيث تتم "شهريًا" بإجمالي 1,380.00 دولارًا.

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وقال كومر في رسالة بالفيديو يوم الاثنين: "لم تكن هذه دفعة من الحساب الشخصي لهانتر بايدن، بل حسابًا لشركته التي تلقت مدفوعات من الصين وأماكن أخرى مشبوهة من العالم". أصدر رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي، النائب جيمس كومر، بياناً اتهم فيه هانتر بايدن بإرسال دفعات شهرية لجو بايدن من حساب لشركة خاصة به تلقت مدفوعات من الصين.وكشف كومر يوم الاثنين السجلات المصرفية التي تم الاستناد إليها والتي تظهر أن الكيان التجاري الخاص بهنتر بايدن، Owasco PC، قدم "مدفوعات شهرية مباشرة إلى جو بايدن " وتم إعداد الدفعات، وفقًا لوثيقة البنك، بحيث تتم "شهريًا" بإجمالي 1,380.00 دولارًا.وقال كومر في رسالة بالفيديو يوم الاثنين: "لم تكن هذه دفعة من الحساب الشخصي لهانتر بايدن، بل حسابًا لشركته التي تلقت مدفوعات من الصين وأماكن أخرى مشبوهة من العالم".

وكان كومر قد استدعى في سبتمبر السجلات المصرفية الشخصية والتجارية الخاصة بهانتر بايدن وجيمس بايدن كجزء من تحقيق اللجنة في التعاملات التجارية الخارجية لعائلة بايدن وما إذا كان الرئيس بايدن قد استفاد من تلك المشاريع.



وقال مصدر مطلع على التحقيق لقناة Fox News إن شركة Owasco PC أرسلت مدفوعات ثلاث مرات على الأقل إلى الحساب الشخصي لجو بايدن.



وتمت الدفعات في 17 ايلول 2018؛ 15 أكتوبر 2018؛ و15 تشرين الثاني 2018.



وقال كومر: "في هذه اللحظة، يخضع هانتر بايدن لتحقيق من قبل وزارة العدل لاستخدامه كمبيوتر من أجل التهرب الضريبي وجرائم خطيرة أخرى".



وذكرت قناة فوكس نيوز أن محققًا مصرفيًا أثار مخاوف بشأن استلام هانتر بايدن تحويلاً بقيمة 5 ملايين دولار من شركة صينية في آب 2018 إلى حسابه المصرفي، Hudson West III. ثم قام هانتر بايدن بتحويل 400 ألف دولار إلى حسابه الشخصي الخاص به في شركة Owasco. وتم بعد ذلك تحويل الأموال إلى حساب تجاري تابع لجيمس بايدن، ثم تم تحويلها لاحقا إلى حساب شخصي تابع لجيمس بايدن وسارة بايدن.

ويدعي كومر أنهم استخدموا هذه الأموال لإصدار شيك لجو بايدن بمبلغ 40 ألف دولار.



وأضاف "بناء على شهادة المبلغين عن المخالفات، نعلم أن وزارة العدل بذلت جهودا منسقة لمنع المحققين من طرح أسئلة حول جو بايدن. أتساءل لماذا؟" وقال كومر يوم الاثنين، في إشارة إلى مزاعم بأن مساعدة المدعي العام الأميركي ليزلي وولف عملت على "الحد" من الأسئلة حول الرجل الكبير حيث تقول المصادر إن الرجل الكبير هو جو بايدن.



وقال كومر: "إن المدفوعات من الكيان التجاري الخاص بهانتر إلى جو بايدن أصبحت الآن جزءًا من نمط يكشف أن جو بايدن كان على علم بمخططات استغلال النفوذ الخاصة بعائلته وشارك فيها واستفاد منها . وعندما كان جو بايدن نائبًا للرئيس، كان يتحدث عبر الهاتف، ويحضر العشاء، ويتناول القهوة مع شركاء ابنه التجاريين الأجانب.

وقال كومر: "لقد سمح لابنه بركوب طائرة الرئاسة 2 على الأقل اثنتي عشرة مرة لاستخدام اسم بايدن في جميع أنحاء العالم".



وقال كومر"تواصل لجنة الرقابة بمجلس النواب التحقيق في تورط جو بايدن في مخططات الأعمال المحلية والدولية لعائلته بوتيرة سريعة".



وتعهد كومر "بمواصلة كشف الحقائق وتوفير الشفافية بشأن نتائج تحقيقنا". وقال كومر: "يجب محاسبة الرئيس بايدن وعائلته على هذا الفساد الصارخ، الشعب الأميركي لا يتوقع أقل من ذلك".



ويقود كومر بشكل مشترك تحقيق المساءلة ضد الرئيس بايدن إلى جانب رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيم جوردان ورئيس لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب جيسون سميث.