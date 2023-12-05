في الأول من كانون الأول، شرعت إسرائيل في ما يمكن أن يكون المرحلة الأكثر أهمية في حربها على غزة.

وبحسب مجلة "The Economist" البريطانية، "توقفت الهدنة التي استمرت أسبوعًا مع حماس في وقت مبكر من صباح ذلك اليوم وبدأت قواتها تتجمع في المعاقل الرئيسية المتبقية للحركة الإسلامية في كل أنحاء القطاع الساحلي. ستكون التكتيكات مختلفة في هذه المرحلة، لكن بالنسبة للكثيرين الذين يراقبون حصيلة القتلى الفلسطينيين المتزايدة، فإن ذلك لن يكون ذا أهمية كبيرة. وتدرك إسرائيل تمام الإدراك أن الوقت والدعم لهجومها على غزة ينفدان، وأن لديها مجموعة من الأهداف المستحيل تحقيقها قبل أن يحدث ذلك".

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وتابعت المجلة، "في القطاع الشمالي، حيث كانت إسرائيل تسيطر بالفعل على معظم مدينة غزة الخالية من السكان إلى حد كبير، شنت غارات جوية على حي الشجاعية ومخيم جباليا للاجئين، ويُعتقد أن معظم مقاتلي حماس المتبقين في الشمال متحصنون في تلك المناطق. وفي الجنوب، قصفت إسرائيل مباني في خان يونس، مسقط رأس يحيى السنوار ومحمد ضيف، أبرز قادة حماس في غزة، حيث يُعتقد أنهما يختبئان الآن. أما في الثالث من كانون الأول، فشوهدت دبابات تابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية على مشارف المدينة، حيث بدا أن هجومها البري، الذي كان يقتصر في معظمه حتى الآن على الشمال، يتوسع".

وأضافت المجلة، "قال المكتب الإعلامي للحكومة التي تديرها حماس في القطاع لقناة الجزيرة إن إسرائيل قتلت أكثر من 700 فلسطيني في اليوم الثاني من القتال بعد انتهاء الهدنة، وقتل نحو 15500 فلسطيني في غزة منذ السابع من تشرين الأول. وخلال الهدنة، سمحت إسرائيل لأكثر من 300 شاحنة محملة بالمساعدات بالدخول إلى غزة كل يوم، إلا أنها لا تسمح لهذه الشاحنات بالدخول إلى أي مكان قريب من ذلك الآن. ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن هناك خطة قيد الإعداد لتوسيع نطاق تقديم المساعدات بشكل كبير، وحتى الآن لم يتجسد هذا في أي شيء ملموس أكثر. ويعترف مسؤولون أمنيون إسرائيليون سراً بأن القوات المسلحة في بلادهم تسارع إلى العمل قبل أن تغلق "نافذة الشرعية"، وهم يدركون أنهم لا يستطيعون الاعتماد إلى ما لا نهاية على الدعم الدولي للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة".

وبحسب المجلة، "هذا الدعم، بقيادة الولايات المتحدة، يتآكل بسرعة في مواجهة الخسائر الدموية في أرواح المدنيين في غزة. وفي زيارة إلى إسرائيل في 30 تشرين الثاني، أوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لأعضاء حكومة الحرب التي شكلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنهم لن يحصلوا على "الأشهر" التي يقولون إنهم بحاجة إليها لإنهاء المهمة. وقال بلينكن أيضًا إن الإدارة تراقب عن كثب لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تفعل المزيد لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين وتسهيل تدفق المساعدات إلى أكثر من مليوني فلسطيني متواجدين الآن في جنوب غزة. وقد كرر أعضاء آخرون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هذه النقطة منذ ذلك الحين. ما إذا كانت إسرائيل تبدو وكأنها تستوفي هذه الشروط سيحدد إلى متى، وإلى أي مدى، ستستمر أميركا في تقديم الدعم للهجوم الإسرائيلي".

وتابعت المجلة، "في ما يتعلق بالنقطة الأولى، نشرت إسرائيل خريطة جديدة لغزة، تم فيها تقسيم القطاع بأكمله إلى أكثر من 600 منطقة منفصلة، بمجرد انتهاء وقف إطلاق النار، ويبدو أن هذا جزء من جهودها للحد من الخسائر في صفوف المدنيين. ومنذ الأول من كانون الأول، تم إبلاغ السكان، عبر وسائل الإعلام، من خلال الرسائل النصية ومن خلال المنشورات التي تم إسقاطها من الطائرات، بكل من المناطق التي يعتزم جيش الدفاع الإسرائيلي العمل فيها و"المناطق الآمنة" التي من المتوقع أن يتم إجلاءهم إليها. ومن غير الواضح مدى واقعية أو فعالية هذا النظام في ظل الفوضى التي تعيشها غزة، حيث يحاول السكان المصابون بصدمة شديدة الإفلات من القصف الإسرائيلي المستمر والتعامل مع محاولات حماس للاحتفاظ بالسيطرة على الأراضي".

وأضافت المجلة، "إن عمليات الجيش الإسرائيلي مقيدة أيضًا بوجود ما يعتقد أنهم 136 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة. وخلال فترة توقف القتال، تم إطلاق سراح 108 رهائن، معظمهم من النساء والأطفال الإسرائيليين، بالإضافة إلى 24 عاملاً أجنبيًا، تم أسرهم جميعًا في 7 تشرين الاول. توقفت الهدنة عندما أصرت إسرائيل على إطلاق سراح النساء والأطفال الـ 17 المتبقين قبل بدء أي مفاوضات حول مصير الرهائن الذكور. لكن التوتر الظاهر في تحقيق أهداف إسرائيل المعلنة من الحرب، والمتمثلة في تدمير قدرات حماس العسكرية وإبعادها عن السلطة في غزة وإنقاذ الرهائن، أصبح أكثر حدة من أي وقت مضى. وفي اجتماع مع عائلات الرهائن، حاول يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، طمأنتهم بأنه "عندما يتقدم الجيش، يتزايد الضغط على حماس وتتزايد معه فرصة استعادة المزيد من الرهائن".

ورأت المجلة أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يدرك أكثر من أي وقت مضى أنه يعمل في ظل مجموعة من التوقعات غير القابلة للتسوية: من السياسيين الإسرائيليين وجمهورها، الذين يريدون تدمير حماس؛ وعائلات الرهائن الذين يريدون عودة أحبائهم؛ وحلفائها الدوليين الذين يريدون تقليل عدد الضحايا الفلسطينيين ووضع حد نهائي لهذه الحرب. وإذا دفعت أميركا من أجل إنهاء أسرع للقتال فإن الضغوط سوف تتزايد بشكل أكبر".

وختمت المجلة، "لقد سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي المحاصر، والذي تتراجع شعبيته، بشدة إلى تجنب اتخاذ خيارات صعبة. بينما تتوغل الدبابات في جنوب غزة، فإن المرحلة الأصعب على وشك البدء".