24
o
بيروت
26
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
-3
o
بشري
25
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
Lebanon 24
05-12-2023
|
03:41
A-
A+
A+
A-
انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعم ناشروه أنّه يظهر خطاباً حديثاً للرئيس الأميركي جو بايدن وهو يستشهد بحديثٍ منسوب للنبيّ محمّد (صلى الله عليه وسلم)، ويتطرّق إلى أزمات الشرق الأوسط في ظلّ الحرب في غزّة. إلا أنّ الفيديو في الحقيقة يعود لكلمة ألقاها بايدن خلال مؤتمرٍ نظّمته مجموعة ضغطٍ أميركيّة مسلمة عام 2020 في إطار سعيها لحشد أصواتٍ مؤيّدة له في الانتخابات الرئاسيّة آنذاك.
Advertisement
ويُظهر الفيديو الرئيس الأميركي جو بايدن وهو يوجّه كلمة يتعهّد خلالها بحلّ الأزمات في سوريا واليمن وغزّة ويستشهد بحديث منسوب للنبيّ محمّد، صلى الله عليه وسلم، يقول فيه: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ".
وجاء في التعليقات المرافقة له أنّ خطاب بايدن يأتي على خلفيّة الحرب في غزّة.
وحظي الفيديو بآلاف المشاركات خصوصاً في موقع إنستغرام خلال الأيام الماضية.
وأفاد مسؤولون أميركيون في 27 تشرين الثاني أنّ بايدن حذّر إسرائيل من أن الهجوم المرتقب في جنوب قطاع غزّة، يجب أن يتجنّب النزوح الجماعي للمدنيين، كما كان الحال حين قُصف شمال القطاع.
فيديو قديم
إلا أنّ خطاب الرئيس الأميركي لا علاقة له بما يحصل في قطاع غزّة.
فقد أرشد البحث عن عبارات من الفيديو في محرّك غوغل إلى الخطاب الكامل منشوراً في تموز عام 2020.
ويعود المقطع لخطابٍ ألقاه بايدن خلال فترة ترشّحه للرئاسة الأميركيّة بمواجهة دونالد ترمب، خلال قمّة عبر الإنترنت نظّمتها مجموعة ضغط أميركيّة مسلمة بهدف حشد أصواتٍ لبايدن. (العربية)
عربي-دولي
فيديو
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
محمد رعد يكشف تفاصيل مُحادثة مع نصرالله.. ماذا قال له؟
Lebanon 24
محمد رعد يكشف تفاصيل مُحادثة مع نصرالله.. ماذا قال له؟
11:59 | 2023-12-04
04/12/2023 11:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حقائق عن "أزمة زواج في لبنان".. التفاصيل مهمّة جداً!
Lebanon 24
حقائق عن "أزمة زواج في لبنان".. التفاصيل مهمّة جداً!
16:00 | 2023-12-04
04/12/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ: هؤلاء يخافون "حزب الله".. وهذا ما يجري داخل إسرائيل!
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ: هؤلاء يخافون "حزب الله".. وهذا ما يجري داخل إسرائيل!
12:00 | 2023-12-04
04/12/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غير عاديّ من "حزب الله".. أنظروا كيف رصد جنوداً إسرائيليين عن قُرب!
Lebanon 24
فيديو غير عاديّ من "حزب الله".. أنظروا كيف رصد جنوداً إسرائيليين عن قُرب!
14:24 | 2023-12-04
04/12/2023 02:24:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستهدفُ "الكهرباء" في الجنوب.. إليكم ما حصل!
Lebanon 24
إسرائيل تستهدفُ "الكهرباء" في الجنوب.. إليكم ما حصل!
12:50 | 2023-12-04
04/12/2023 12:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2023-12-05
هدفان رئيسيان.. ما وراء الدفع بـ"لواء كفير" الإسرائيلي في حرب غزة؟
07:50 | 2023-12-05
يونيسف: مناطق "الأمنة" التي أعلنت عنها اسرائيل في غزة مهددة بالأوبئة
07:25 | 2023-12-05
الكرملين: بوتين يزور الإمارات والسعودية غدا لبحث العلاقات الثنائية
07:00 | 2023-12-05
خلال 7 سنوات.. حرارة سطح الأرض قد تبلغ عتبة الـ1.5 درجة مئوية
06:42 | 2023-12-05
أجبر العاملين على مغادرة مبانيهم وعطّل حركة القطارات.. زلزال قوي جديد يضرب هذه الدولة!
06:39 | 2023-12-05
بعد يومين من دخوله إلى غزة... مقتل بريطاني كان يحارب مع الجيش الإسرائيلي
فيديو
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
03:41 | 2023-12-05
05/12/2023 15:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
قنبلة دخانية ونيران وحالة من الهرج والمرج.. شاهدوا ماذا حصل داخل برلمان أوروبي (فيديو)
Lebanon 24
قنبلة دخانية ونيران وحالة من الهرج والمرج.. شاهدوا ماذا حصل داخل برلمان أوروبي (فيديو)
23:35 | 2023-12-04
05/12/2023 15:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
05/12/2023 15:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24