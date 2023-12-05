فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته

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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعم ناشروه أنّه يظهر خطاباً حديثاً للرئيس الأميركي جو بايدن وهو يستشهد بحديثٍ منسوب للنبيّ محمّد (صلى الله عليه وسلم)، ويتطرّق إلى أزمات الشرق الأوسط في ظلّ الحرب في غزّة. إلا أنّ الفيديو في الحقيقة يعود لكلمة ألقاها بايدن خلال مؤتمرٍ نظّمته مجموعة ضغطٍ أميركيّة مسلمة عام 2020 في إطار سعيها لحشد أصواتٍ مؤيّدة له في الانتخابات الرئاسيّة آنذاك.ويُظهر الفيديو الرئيس الأميركي جو بايدن وهو يوجّه كلمة يتعهّد خلالها بحلّ الأزمات في سوريا واليمن وغزّة ويستشهد بحديث منسوب للنبيّ محمّد، صلى الله عليه وسلم، يقول فيه: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ".وجاء في التعليقات المرافقة له أنّ خطاب بايدن يأتي على خلفيّة الحرب في غزّة.وحظي الفيديو بآلاف المشاركات خصوصاً في موقع إنستغرام خلال الأيام الماضية.وأفاد مسؤولون أميركيون في 27 تشرين الثاني أنّ بايدن حذّر إسرائيل من أن الهجوم المرتقب في جنوب قطاع غزّة، يجب أن يتجنّب النزوح الجماعي للمدنيين، كما كان الحال حين قُصف شمال القطاع.