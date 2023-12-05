Advertisement

عربي-دولي

بـ"الخطأ"... سلاح الجو النيجيري يقصف قرية خلال عملية روتينية ضد الإرهابيين

Lebanon 24
05-12-2023 | 03:44
A-
A+
Doc-P-1137692-638373702838516662.jpg
Doc-P-1137692-638373702838516662.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مفوض ولاية كادونا النيجيرية للأمن الداخلي والشؤون الداخلية، صموئيل أروان، أن القوات الجوية الوطنية قصفت قرية بـ"الخطأ" خلال عملية روتينية ضد الإرهابيين في المنطقة.
وأوضح أروان في بيان، أن القصف على القرويين كان "غير مقصود ومؤسف"، دون أن يذكر أي معلومات عن عدد الأشخاص الذين قتلوا في الحادث.
Advertisement
وشدد على أن جهود البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في المنطقة التي تعرضت للقصف، وأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.


وادعت وسائل إعلام محلية، أن القصف أودى بحياة عشرات الأشخاص.


وتواجه نيجيريا في الآونة الأخيرة هجمات تشنها عصابات مسلحة وكذلك تنظيمات إرهابية مثل بوكو حرام وتنظيم "ISWAP" في أجزاء مختلفة من البلاد.
وتنفذ قوات الأمن في البلاد من حين لآخر، عمليات لمكافحة العصابات المسلحة والإرهابيين. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2023-12-05
07:50 | 2023-12-05
07:25 | 2023-12-05
07:00 | 2023-12-05
06:42 | 2023-12-05
06:39 | 2023-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24