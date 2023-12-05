أعلن مفوض ولاية كادونا النيجيرية للأمن الداخلي والشؤون الداخلية، صموئيل أروان، أن القوات الجوية الوطنية قصفت قرية بـ"الخطأ" خلال عملية روتينية ضد الإرهابيين في المنطقة.

وأوضح أروان في بيان، أن القصف على القرويين كان "غير مقصود ومؤسف"، دون أن يذكر أي معلومات عن عدد الأشخاص الذين قتلوا في الحادث.

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وشدد على أن جهود البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في المنطقة التي تعرضت للقصف، وأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.





وادعت وسائل إعلام محلية، أن القصف أودى بحياة عشرات الأشخاص.





وتواجه نيجيريا في الآونة الأخيرة هجمات تشنها عصابات مسلحة وكذلك تنظيمات إرهابية مثل بوكو حرام وتنظيم "ISWAP" في أجزاء مختلفة من البلاد.

وتنفذ قوات الأمن في البلاد من حين لآخر، عمليات لمكافحة العصابات المسلحة والإرهابيين. (RT)