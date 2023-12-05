Advertisement

عربي-دولي

بن سلمان يترأس وفد المملكة بالقمة الخليجية والقمة الخليجية التركية

Lebanon 24
05-12-2023 | 04:14
A-
A+
Doc-P-1137706-638373717709811547.png
Doc-P-1137706-638373717709811547.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إلى الدوحة للمشاركة في القمة الخليجية.

ويترأس ولي العهد السعودي وفد المملكة بالقمة الخليجية والقمة الخليجية التركية.

واستقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ولي العهد السعودي بعد وصوله الدوحة للمشاركة في القمة الخليجية.
 
ويبحث القادة الخليجيون في قمتهم الـ44 في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، عدداً من القضايا أبرزها تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين دول المجلس، كما تهيمن الأحداث الدامية في قطاع غزة على أعمال القمة. (العربية) 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2023-12-05
07:50 | 2023-12-05
07:25 | 2023-12-05
07:00 | 2023-12-05
06:42 | 2023-12-05
06:39 | 2023-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24