بن سلمان يترأس وفد المملكة بالقمة الخليجية والقمة الخليجية التركية

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إلى الدوحة للمشاركة في القمة الخليجية.



ويترأس ولي العهد السعودي وفد المملكة بالقمة الخليجية والقمة الخليجية التركية.



واستقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ولي العهد السعودي بعد وصوله الدوحة للمشاركة في القمة الخليجية.

ويبحث القادة الخليجيون في قمتهم الـ44 في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، عدداً من القضايا أبرزها تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين دول المجلس، كما تهيمن الأحداث الدامية في قطاع غزة على أعمال القمة. (العربية)