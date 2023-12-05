العملية الإسرائيلية تنتقل إلى جنوب قطاع غزة.. هذه أهدافها

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في اليوم الـ 60 من الحرب على غزة، انتقلت إسرائيل إلى المرحلة التالية من حربها وبدأت عمليتها البرية جنوبي القطاع، وتزايدت مع ذلك المخاوف من إطالة أمد الحرب وتداعيات ذلك على المدنيين، وتكثر التساؤلات بشأن أهداف هذه العملية ونتائجها.وبعد استئناف القتال في القطاع بعد هدنة الأيام السبعة، يبدو أن إسرائيل عازمة على التصعيد والمضي في حربها وخططها، رغم الدعوات إلى التهدئة والعودة للمفاوضات وتحييد المدنيين.مدنيون هربوا من العمليات الإسرائيلية البرية والجوية في شمال القطاع، إلى جنوبه الذي بات يكتظ بالنازحين والسكان، والذي يُخشى أيضاً من تهجيرهم مع بدء العملية البرية هناك.فما هي أهداف بدء إسرائيل توغلها البري في جنوب قطاع غزة؟قال عضو الكنيست السابق ورئيس معهد إيميل توما للدراسات، الدكتور عصام مخول في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" ان موقف إسرائيل من تجديدها لهذه الحرب المتوحشة على قطاع غزة واضح رغم وجود بعض الاستنكارات.وأضاف : "لا وجود لهدف واضح وحقيقي لإسرائيل من هذه الحرب غير تهجير الفلسطينيين من القطاع" ، مشرا إلى ان الصمود الفلسطيني والموقف المصري عرقلا المخطط الإسرائيلي في عملية التهجير القسري.وتابع: "موقف بنيامين نتنياهو واضح من هذه الحرب وهو بث الفوضى والرغبة في تحويل غزة إلى أرض محروقة وللإدارة الأميركية دور في العملية العسكرية الإسرائيلية جنوب قطاع غزة."واعتبر تصريحات إسرائيل بملاحقة والبحث عن يحيى السنوار ليست سوى حجة وذريعة للاستمرار في الحرب.أما الدبلوماسي الإسرائيلي السابق مائير كوهين فقد قال لـ"سكاي نيوز عربية" ان اعتماد خيار حل الدولتين كما أعلنته الولايات المتحدة يعد خيارا خطيرا على ائتلاف نتنياهو وقد ينهي مساره السياسي.أشار إلى انه رغم الدعم الذي تمنحه الولايات المتحدة لإسرائيل، إلا انها تريد من حكومة نتنياهو هدفا واضحا من هذه الحرب في المستقبل.(سكاي نيوز)