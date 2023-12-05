Advertisement

عربي-دولي

العملية الإسرائيلية تنتقل إلى جنوب قطاع غزة.. هذه أهدافها

Lebanon 24
05-12-2023 | 04:32
A-
A+
Doc-P-1137715-638373730775539806.png
Doc-P-1137715-638373730775539806.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في اليوم الـ 60 من الحرب على غزة، انتقلت إسرائيل إلى المرحلة التالية من حربها وبدأت عمليتها البرية جنوبي القطاع، وتزايدت مع ذلك المخاوف من إطالة أمد الحرب وتداعيات ذلك على المدنيين، وتكثر التساؤلات بشأن أهداف هذه العملية ونتائجها.
Advertisement

وبعد استئناف القتال في القطاع بعد هدنة الأيام السبعة، يبدو أن إسرائيل عازمة على التصعيد والمضي في حربها وخططها، رغم الدعوات إلى التهدئة والعودة للمفاوضات وتحييد المدنيين.

مدنيون هربوا من العمليات الإسرائيلية البرية والجوية في شمال القطاع، إلى جنوبه الذي بات يكتظ بالنازحين والسكان، والذي يُخشى أيضاً من تهجيرهم مع بدء العملية البرية هناك.

فما هي أهداف بدء إسرائيل توغلها البري في جنوب قطاع غزة؟
قال عضو الكنيست السابق ورئيس معهد إيميل توما للدراسات، الدكتور عصام مخول في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" ان موقف إسرائيل من تجديدها لهذه الحرب المتوحشة على قطاع غزة واضح رغم وجود بعض الاستنكارات.

وأضاف : "لا وجود لهدف واضح وحقيقي لإسرائيل من هذه الحرب غير تهجير الفلسطينيين من القطاع" ، مشرا إلى ان الصمود الفلسطيني والموقف المصري عرقلا المخطط الإسرائيلي في عملية التهجير القسري.

وتابع: "موقف بنيامين نتنياهو واضح من هذه الحرب وهو بث الفوضى والرغبة في تحويل غزة إلى أرض محروقة وللإدارة الأميركية دور في العملية العسكرية الإسرائيلية جنوب قطاع غزة."

واعتبر تصريحات إسرائيل بملاحقة والبحث عن يحيى السنوار ليست سوى حجة وذريعة للاستمرار في الحرب.

أما الدبلوماسي الإسرائيلي السابق مائير كوهين فقد قال لـ"سكاي نيوز عربية" ان اعتماد خيار حل الدولتين كما أعلنته الولايات المتحدة يعد خيارا خطيرا على ائتلاف نتنياهو وقد ينهي مساره السياسي.

أشار إلى انه رغم الدعم الذي تمنحه الولايات المتحدة لإسرائيل، إلا انها تريد من حكومة نتنياهو هدفا واضحا من هذه الحرب في المستقبل.(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2023-12-05
07:50 | 2023-12-05
07:25 | 2023-12-05
07:00 | 2023-12-05
06:42 | 2023-12-05
06:39 | 2023-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24