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عربي-دولي
في هجومها المُباغت.. حماس استخدمت جاسوسا إسرائيليا لجمع المعلومات تقرير يكشف
Lebanon 24
05-12-2023
|
04:38
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كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن حركة حماس استعانت بجاسوس من داخل إسرائيل لجمع المعلومات التي استخدمتها في هجومها المباغت وغير المسبوق في 7 تشرين الأول.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر استخباري إسرائيلي لم تذكر اسمه أن الجيش عثر على خطط تفصيلية لحركة حماس بعد الهجوم.
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ومن بين هذه الخطط خريطة مفصلة لقاعدة عسكرية إسرائيلية جرى تجميع معلوماتها بشكل شبه مؤكد عن طريق جاسوس.
وقالت "الغارديان" إن خطط حماس بشأن الهجوم قدمت إلى صحفيين أجانب، تتضمن خريطة تفصيلية لقاعدة عسكرية "بشكل يفوق ما يحتاج إليه الجيش الإسرائيلي نفسه".
وأضاف المصدر "أن تجميع خريطة كهذه ما كان ليتم لولا استخدام معرفة داخلية (داخل الجيش)، وبشكل شبه مؤكد من جاسوس مرتبط بحماس".
ومنذ اللحظات الأولى لهجوم حركة حماس، الذي أطلقت عليه "طوفان الأقصى"، كان من الواضح أن لدى الحركة معرفة عميقة بطريقة عمل الجيش الإسرائيلي.
وعلى سبيل المثال، كشف تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن مقاتلي حماس اقتحموا موقعا تابعا للمخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" لا يعرفه إلا من يعمل فيه.
وقالت إن حماس استعانت بالتخطيط الدقيق والمعرفة غير العادية بأسرار إسرائيل ونقاط ضعفها، لاجتياح الحدود يوم 7 تشرين الأول، حيث سيطر مقاتلوها لنحو وجيز على 8 قواعد عسكرية.(سكاي نيوز)
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