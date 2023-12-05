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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي: نواجه خطراً إرهابياً متزايداً بسبب الحروب

Lebanon 24
05-12-2023 | 05:55
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قالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون، اليوم، إن "الاتحاد الأوروبي يواجه حاليا خطرا إرهابيا متزايدا بسبب الحرب الدائرة في غزة".

 

وأضافت يوهانسون لدى وصولها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في اجتماع لوزراء الشؤون الداخلية بدول التكتل: «في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس والاستقطاب الذي تسببه في مجتمعنا، مع موسم الأعياد المقبل، هناك خطر كبير من وقوع هجمات إرهابية في الاتحاد الأوروبي».

 

وأشارت يوهانسون إلى الهجوم بسكين الذي وقع يوم السبت الماضي في باريس، حيث قتل سائح ألماني وأصيب شخصان، ولفتت إلى حوادث سابقة.

 

وأعلنت المفوضة "توفير 30 مليون يورو إضافية لحماية أماكن العبادة، على سبيل المثال". (الشرق الأوسط)

 

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