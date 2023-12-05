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عربي-دولي

هل شاركت إيران في أي هجمات ضد القوات الأميركية؟

Lebanon 24
05-12-2023 | 05:52
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أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، أن بلاده لم تشارك في أي أفعال أو هجمات ضد القوات الأميركية.

وقال إيرواني في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، اليوم الثلاثاء: "أود أن أؤكد مرة أخرى، أن إيران لم تشارك في أي هجمات على وحدات القوات المسلحة الأميركية، وتعتبر أن اتهامات الولايات المتحدة بشأن هذه القضية لا أساس لها من الصحة"، مشيراً إلى أن "طهران تعتقد أن كل هذه التصريحات هي محاولة من إسرائيل لتبرير وتجريم عدوانها وانتهاكاتها الخطيرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، التي ترتكبها في سوريا وفي جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط".
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وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان قال في مؤتمر صحافي، أمس الاثنين، إن واشنطن "لديها ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الهجمات (على سفن في البحر الأحمر) كانت مدعومة بالكامل من إيران رغم أن الحوثيين في اليمن هم من نفذوها".

وأكدت القيادة المركزية الأميركية وقوع أربع هجمات على ثلاث سفن تجارية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر، وألقت باللائمة فيها على إيران.

وأعلنت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، أن القوات الأميركية تحتفظ بحق الرد على هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر. (العربية)
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