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عربي-دولي

انطلاق القمة الخليجية الـ44 في الدوحة.. أمير قطر: عهد الاحتلال ولّى

Lebanon 24
05-12-2023 | 05:52
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انطلقت القمة الخليجية في دورتها الـ44 في العاصمة القطرية الدوحة، وسط تحديات إقليمية كبيرة ياتي في مقدمتها التصعيد في قطاع غزة.

وفي الكلمة الافتتاحية، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إن حجة الدفاع عن النفس لا تبرر استمرار إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة.
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وشدد على أنه "لا يمكن تهميش حقوق الشعب الفلسطيني، وعهد الاحتلال ولّى"، مؤكداً أنه كان يمكن تجنب المآسي لو أدركت إسرائيل حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

وأضاف: "نعمل باستمرار على تمديد الهدنة لكنها ليست بديلا عن الوقف الدائم لإطلاق النار"، لافتاً إلى أن "نبذل جهودا بالتعاون مع شركائنا للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة".

كما دعا مجلس الأمن للقيام بمسؤولياته وإجبار إسرائيل على التفاوض والعودة إلى حل الدولتين.

من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: "نشهد جرائم تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، معتبراً أن ضمان الاستقرار في منطقة الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

كما دعا المجتمع الدولي لضمان وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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