أجبر العاملين على مغادرة مبانيهم وعطّل حركة القطارات.. زلزال قوي جديد يضرب هذه الدولة!

أفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل بوقوع زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، بالقرب من جزيرة لوبانغ جنوب غربي العاصمة مانيلا.



وقال المعهد في بيان نشره في موقعه إن مركز الزلزال كان يقع على عمق 60 كيلومترا.

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ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.



من جهتها قالت قناة "ABS-CBN" إن سكان مانيلا شعروا بالهزات الأرضية، مضيفة أن الزلزال أجبر العاملين في المكاتب على مغادرة مبانيهم، كما تعطلت حركة القطارات.



وفي الأول من الشهر الجاري لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون جراء زلزال قوي بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر وقع في ولاية سوريغاو الجنوبية في الفلبين.