بعد يومين من دخوله إلى غزة... مقتل بريطاني كان يحارب مع الجيش الإسرائيلي

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وبريطانية أن جنديا يحمل جنسية الدولتين قتل خلال الاشتباكات مع المقاتلين الفلسطينيين في شمال غزة.وقالت إن بنيامين نيدهام (19 عاما) قتل بعد يومين فقط من دخوله إلى قطاع غزة، لافتة إلى أنه رحل مع عائلته إلى إسرائيل قبل 10 سنوات وسكن في مستوطنة زخرون يعكوف شمالي إسرائيل.وقتل الجندي بينما كان يخدم في صفوف الكتيبة 601 التابعة لسلاح الهندسة القتالي، المسؤول عن أعمال الهدم والتدمير تحت النار.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلن عن مقتل الجندي أول الأمر، الاثنين، دون الإشارة إلى أنه يملك جنسية أخرى، وفي وقت لاحق ذكرت "سكاي نيوز" البريطانية أنه يحمل الجنسية البريطانية.