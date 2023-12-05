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يونيسف: مناطق "الأمنة" التي أعلنت عنها اسرائيل في غزة مهددة بالأوبئة

Lebanon 24
05-12-2023 | 07:50
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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن المناطق المسماة "آمنة" التي أعلنتها إسرائيل في غزة مهددة بالتحول إلى أماكن "موبوءة" في ظل غياب المأوى والمياه والصرف الصحي. 

 

وذكرت المنظمة خلال مشاركة متحدث "يونيسف" جيمس إلدر، اليوم، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف أن: بعض المناطق المسماة "آمنة" في غزة ليست "منطقية" في الوضع الحالي.

 

وأكد أن المناطق التي يتم إجلاء الناس إليها يجب أن تتمتع بموارد كافية تبقيهم على قيد الحياة، بما في ذلك المرافق الطبية والمياه والغذاء.

 

وأشار إلى أنه بعد طلب إسرائيل إخلاء مناطق في جنوب غزة، تم التعهد بأن "مستوى موت النساء والأطفال ودمار المنازل كما هو الحال في شمال غزة لن نشاهده في الجنوب"، ولكن الحال لم يكن كذلك قطعا.

(وكالات)
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