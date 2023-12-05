الصحة الإسرائيلية تفسر سبب خروج الأسرى "سعداء" من سجن حماس

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، إن "مقاتلي حركة حماس أعطوا الأسرى مهدئات قبل الإفراج عنهم" في صفقة التبادل كي "يبدوا سعداء".

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وقالت الدكتورة رونيت إندوالت، مديرة قسم التغذية في وزارة الصحة، وفي لجنة الصحة في الكنيست، إن "حماس أعطت المخطوفين الفيتامينات ومهدئات لجعلهم يبدون سعداء" قبل إطلاق سراحهم من الأسر".

وقال رئيس لجنة الصحة عضو الكنيست يوني مشرقي من حزب شاس، إن "على وزارة الصحة نشر تقرير مفصل للمنظمات الصحية في جميع أنحاء العالم بشأن النتائج الطبية التي تم اكتشافها بعد عودة المختطفين".

(روسيا اليوم)