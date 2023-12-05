Advertisement

عربي-دولي

السيسي: أمن المنطقة لن يتحقق إلا بدولة فلسطينية مستقلة

Lebanon 24
05-12-2023 | 08:38
A-
A+
Doc-P-1137795-638373876772678459.JPG
Doc-P-1137795-638373876772678459.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة العمل الدولي على الدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
Advertisement

وخلال مباحثاته، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، شدد السيسي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الشأن، مؤكدا استعداد مصر لاستقبال وتنسيق كافة المساعدات الدولية الموجهة للقطاع، فيما استعرض الرئيس المصري العمل المكثف، الذي تقوم به مصر لإيصال المساعدات الإنسانية المصرية لأهالي القطاع.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر المستشار أحمد فهمي بأن اللقاء تطرق أيضًا إلى الأوضاع الإقليمية، وبالأخص التصعيد في قطاع غزة، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، مشيرًا إلى أن الرئيس القبرصي ثمّن الجهود المصرية الحثيثة للتهدئة وكذا على الجانب الإنساني، مؤكدًا حرص قبرص على التنسيق المستمر مع مصر في هذا الصدد، خاصةً في ضوء الرؤية المشتركة للبلدين بشأن أولوية العمل لإقرار السلام وضمان الاستقرار في الإقليم.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:59 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:28 | 2023-12-05
10:20 | 2023-12-05
10:18 | 2023-12-05
10:05 | 2023-12-05
10:00 | 2023-12-05
09:50 | 2023-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24