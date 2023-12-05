السيسي: أمن المنطقة لن يتحقق إلا بدولة فلسطينية مستقلة

Advertisement

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة العمل الدولي على الدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.وخلال مباحثاته، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، شدد السيسي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الشأن، مؤكدا استعداد مصر لاستقبال وتنسيق كافة المساعدات الدولية الموجهة للقطاع، فيما استعرض الرئيس المصري العمل المكثف، الذي تقوم به مصر لإيصال المساعدات الإنسانية المصرية لأهالي القطاع.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر المستشار أحمد فهمي بأن اللقاء تطرق أيضًا إلى الأوضاع الإقليمية، وبالأخص التصعيد في قطاع غزة، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، مشيرًا إلى أن الرئيس القبرصي ثمّن الجهود المصرية الحثيثة للتهدئة وكذا على الجانب الإنساني، مؤكدًا حرص قبرص على التنسيق المستمر مع مصر في هذا الصدد، خاصةً في ضوء الرؤية المشتركة للبلدين بشأن أولوية العمل لإقرار السلام وضمان الاستقرار في الإقليم.