مع اشتداد حدّة القصف... الصحة العالمية: الوضع في غزة يزداد سوءاً كل ساعة

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أكدت "العربية" أن القصف المدفعي الإسرائيلي يتواصل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مشيرةً إلى أن التقديرات في إسرائيل تؤكد أن المعارك في جنوب غزة ستكون أكثر ضراوة من شمالها.ويأتي ذلك فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه أكمل تطويق جباليا شمال قطاع غزة، كما أعلن مداهمة مقر الأمن العام لحركة حماس في جباليا.ومن جانبه، قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية في غزة، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في القطاع يزداد سوءا كل ساعة مع تكثيف إسرائيل القصف على الجنوب حول مدينتي خان يونس ورفح. وقال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة للصحافيين عبر رابط فيديو من غزة "الوضع يزداد سوءا كل ساعة".