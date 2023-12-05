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عربي-دولي

بوساطة قطرية.. إعادة 6 أطفال أوكرانيين من روسيا

Lebanon 24
05-12-2023 | 09:40
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قال مسؤول قطري، اليوم، إن 6 أطفال أوكرانيين سيعودون إلى وطنهم من روسيا بموجب اتفاق توسطت فيه قطر، وذكر مصدر مشارك في تنظيم عملية الإعادة، أنهم كانوا يقيمون مع أقارب لهم في روسيا أو أراضٍ تحتلها روسيا.

  

وهذه هي المرحلة الثانية من عملية بوساطة قطرية لإعادة الأطفال بعد إعادة 4 قُصَّر في تشرين الأول. 

 

ووافقت الدوحة على طلب تقدمت به كييف لرئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال زيارته لأوكرانيا في تموز 2023، للتوسط لدى روسيا بشأن إعادة الأطفال إلى أسرهم.  

 

وتقول كييف إن نحو 20 ألف طفل نُقلوا من أوكرانيا إلى روسيا، أو إلى أراضٍ تسيطر عليها روسيا دون موافقة أسرهم أو الأوصياء عليهم. وتصف هذه الأفعال بأنها جريمة حرب تستوفي معايير تعريف معاهدة الأمم المتحدة للإبادة الجماعية. 

 

وأدت هذه القضية إلى أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا. 

 

ويرفض الكرملين هذه الاتهامات، واصفاً إياها بأنها «لا قيمة لها» في روسيا. والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وعددها 123، ملزمة باعتقال بوتين وترحيله إذا وطئت قدماه أراضيها. وروسيا ليست عضواً بالمحكمة. (الشرق الأوسط)

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