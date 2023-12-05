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عربي-دولي

العاهل الأردني يدعو العالم إلى التنديد بأي محاولة لتهجير الفلسطينيّين قسراً

Lebanon 24
05-12-2023 | 10:20
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قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم، إن على العالم أن يندد بأي محاولة من جانب إسرائيل لتهيئة الظروف التي من شأنها تهجير الفلسطينيين قسرا داخل قطاع غزة أو خارج حدوده.

 

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية، بعد اجتماعه مع الرئيس القبرصي  يكوس خريستودوليدس في عمان، دعا الملك عبد الله مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحذر من "خطورة تدهور الأوضاع" جراء حملة القصف الإسرائيلية المتواصلة. 

 

وجدد رفضه للتهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج قطاع غزة، مبينا أن خلق ظروف قد تتسبب بالتهجير هو أمر مرفوض ويجب أن يرفضه العالم ويدينه.

 
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وأكد على "ضرورة مواصلة إدخال المساعدات بشكل دائم وكاف إلى جميع مناطق غزة، والعمل على تأمين الغذاء والدواء والماء والوقود من دون أية عوائق أو تأخير".

 

وأشاد بمواقف قبرص الداعمة لجهود تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، مؤكدا أهمية مضاعفة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمواصلة تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي.

 

وأعرب الرئيس القبرصي عن تقديره للدور الذي يقوم به الأردن في العمل نحو ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى غزة، مؤكدا دعم بلاده لهذه الجهود. (سكاي نيوز)

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