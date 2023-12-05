قاموا بتفجيره.. حماس تنشر فيديو من قلب تمركز للجيش الإسرائيلي شاهدوه الآن!

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، مقاطع فيديو تظهر أماكن تمركز فيها جنود إسرائيليون في وسط قطاع غزة، قبل أن تباغتهم بتفجير عبوات ناسفة.

وقالت القسام في وصف للفيديو الذي نشرته على حسابها بتطبيق "تلغرام" إنه يرصد خيام تموضع العدو قبل تنفيذ عملية زراعة العبوات وتفجيرها في القوات الموجودة في جحر الديك شرق المنطقة الوسطى، بقطاع غزة.



وكانت الكتائب ذكرت صباح الأحد أنها رصدت تمركزا لنحو 60 جنديا إسرائيليا داخل خيام شرق جحر الديك، قبل أن يزرع مقاتلوها 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز.