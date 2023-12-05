عقيلة أردوغان تبحث المستجدات في غزة مع الشيخة موزا

التقت عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السيدة أمينة أردوغان، اليوم، برئيسة مؤسسة قطر الشيخة موزا بنت ناصر في العاصمة القطرية الدوحة.

جاء ذلك على هامش مرافقتها الرئيس أردوغان الذي زار قطر، لحضور الاجتماع الـ 9 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية وللمشاركة في الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي.

بحث الجانبان خلال اللقاء التطورات الأخيرة "للمجازر الإسرائيلية في غزة"، وسبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وللسلام الدائم، والخطوات المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

الجانبان تطرقا أيضا في ختام اللقاء إلى الخطوات التي يمكن القيام بها لإعادة إعمار وإحياء غزة.

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كما قامت أمينة أردوغان، بجولة داخل المؤسسة برفقة رئيستها الشيخة موزا، ووقعت على الدفتر المخصص لضيوف المؤسسة المميزين.

وفي تدوينة عبر منصة "إكس" حول الزيارة، قالت عقيلة الرئيس التركي: "نحن مصممون على المضيّ قدما معا حتى انتهاء الفظائع الإسرائيلية وتحقيق السلام الدائم في المنطقة".

وأضافت: "ولتحقيق هذا الهدف، تبادلنا وجهات النظر حول الاجتماعات المستقبلية حيث سنوحد أصواتنا مع زوجات الزعماء من جميع أنحاء العالم نيابة عن الفلسطينيين الأبرياء. وسنحافظ على عزمنا في الوقوف متحدين لإعادة بناء غزة التي تحولت إلى أنقاض، لأننا كبشر مدينون للأطفال الفلسطينيين بالمستقبل".

(وكالات)