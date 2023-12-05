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عربي-دولي
بعد إطلاق صواريخ من لبنان... ماذا طلبت بلديّة إسرائيليّة من سكانها بشكل عاجل؟
Lebanon 24
05-12-2023
|
11:07
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بعد إطلاق صواريخ من لبنان، طلبت بلدية مدينة كريات شمونا من السكان المتبقين فيها التزام الملاجئ.
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كريات شمونة
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