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عربي-دولي

بعد إطلاق صواريخ من لبنان... ماذا طلبت بلديّة إسرائيليّة من سكانها بشكل عاجل؟

Lebanon 24
05-12-2023 | 11:07
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بعد إطلاق صواريخ من لبنان، طلبت بلدية مدينة كريات شمونا من السكان المتبقين فيها التزام الملاجئ.
 
 
 
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