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عربي-دولي

تسريبات لنتنياهو: لن يكون هناك سلطة فلسطينية في غزة

Lebanon 24
05-12-2023 | 11:37
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لا يزال الحديث عن السلطة الفلسطينية التي ستحكم غزة، وكيفية ترشحها تتصدر المشهد في ظل الحرب الدائرة في القطاع منذ أكثر من 50 يوماً.

وفي السياق، أكّد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه لن تكون "سلطة فلسطينية" في غزة، عقب انتهاء الحرب التي يشنّها الجيش الإسرائيلي عليها منذ 59 يوماً.
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جاء ذلك بحسب ما أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية العامة ("كان 11")، في تقرير نشرته مساء الإثنين، والذي أشارت فيه إلى أن نتنياهو قد قال في "محادثات مغلقة" الأسبوع الماضي: "ليس فقط لن تكون هناك سلطة فلسطينية ’متجددة’ في غزة بعد الحرب، بل لن تكون هناك سلطة فلسطينية في غزة على الإطلاق".
وذكر التقرير أن نتنياهو قال ذلك "لأعضاء كنيست، بل ونقل رسائل حول الموضوع إلى مسؤولين أميركيين"، لم يسمّهم.
وفي وقت سابق قال نتنياهو، إن السلطة الفلسطينية "ليست مؤهلة بشكلها الحالي" لحكم غزة. وقال نتنياهو إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لم يُدِن هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 تشرين الأول، وذكر أن "بعض كبار وزراء عباس احتفلوا بالهجوم".


المصدر: عرب 48
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