20
o
بيروت
20
o
طرابلس
25
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
-2
o
بشري
20
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مقتل 85 شخصاً... قصفتهم طائرة "عن طريق الخطأ"
Lebanon 24
05-12-2023
|
11:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
قتلت غارة نفذتها مسيّرة تابعة للجيش النيجيري 85 مدنيا على الأقل "عن طريق الخطأ"، في قرية في ولاية كادونا في شمال غرب البلاد، وفق ما أعلن جهاز الإسعاف في بيان.
وطلب الرئيس بولا أحمد تينوبو، إجراء تحقيق. (الحرة)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارة اسرائيلية على الضفة الشرقية لنهر الليطاني لجهة بلدة دير ميماس
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية على الضفة الشرقية لنهر الليطاني لجهة بلدة دير ميماس
05/12/2023 22:15:08
05/12/2023 22:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية على اطراف زبقين وقصف لاطراف يارين ومروحين (الوكالة الوطنية)
Lebanon 24
غارة إسرائيلية على اطراف زبقين وقصف لاطراف يارين ومروحين (الوكالة الوطنية)
05/12/2023 22:15:08
05/12/2023 22:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
نيجيريا: مسيرة تابعة للجيش تودي بحياة 85 مدنيا عن طريق الخطأ
Lebanon 24
نيجيريا: مسيرة تابعة للجيش تودي بحياة 85 مدنيا عن طريق الخطأ
05/12/2023 22:15:08
05/12/2023 22:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارتان للعدو على منطقة اللبونة وقصف مدفعي على منطقة حامول في الناقورة
Lebanon 24
"لبنان 24": غارتان للعدو على منطقة اللبونة وقصف مدفعي على منطقة حامول في الناقورة
05/12/2023 22:15:08
05/12/2023 22:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
غارة
نيجيريا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حقائق عن "أزمة زواج في لبنان".. التفاصيل مهمّة جداً!
Lebanon 24
حقائق عن "أزمة زواج في لبنان".. التفاصيل مهمّة جداً!
16:00 | 2023-12-04
04/12/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنوب لبنان مهدّد بـ"الإجتياح الإسرائيلي".. هذه خطورة "المنطقة العازلة"
Lebanon 24
جنوب لبنان مهدّد بـ"الإجتياح الإسرائيلي".. هذه خطورة "المنطقة العازلة"
03:00 | 2023-12-05
05/12/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل 85 شخصاً... قصفتهم طائرة "عن طريق الخطأ"
Lebanon 24
مقتل 85 شخصاً... قصفتهم طائرة "عن طريق الخطأ"
11:34 | 2023-12-05
05/12/2023 11:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر للرقيب الشهيد عبد الكريم المقداد... شاهدوه الآن
Lebanon 24
فيديو ينتشر للرقيب الشهيد عبد الكريم المقداد... شاهدوه الآن
12:02 | 2023-12-05
05/12/2023 12:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤلمة حصلت مع إبن الـ11 عاماً... حالته حرجة
Lebanon 24
حادثة مؤلمة حصلت مع إبن الـ11 عاماً... حالته حرجة
13:30 | 2023-12-05
05/12/2023 01:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:08 | 2023-12-05
وزيرة في جنوب إفريقيا: الوضع في غزة أسواء مما شهدناه حول الفصل العنصري
15:03 | 2023-12-05
تركيا: لن نسمح باستهداف أعضاء "حماس" على أرضنا
14:57 | 2023-12-05
إسرائيليون مفرج عنهم يُهاجمون نتنياهو: خشينا أن تقتلنا إسرائيل وليس "حماس"
14:44 | 2023-12-05
إسرائيل تراقب محور فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة.. ما علاقة حماس به ؟
14:15 | 2023-12-05
في لقطة نادرة قد لا تتكرّر.. شاهدوا بالفيديو زعيم كوريا الشماليّة يجهش بالبكاء!
14:07 | 2023-12-05
بريطانيا تتجه لتسيير رحلات استطلاعية فوق أجواء غزة
فيديو
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
03:41 | 2023-12-05
05/12/2023 22:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قنبلة دخانية ونيران وحالة من الهرج والمرج.. شاهدوا ماذا حصل داخل برلمان أوروبي (فيديو)
Lebanon 24
قنبلة دخانية ونيران وحالة من الهرج والمرج.. شاهدوا ماذا حصل داخل برلمان أوروبي (فيديو)
23:35 | 2023-12-04
05/12/2023 22:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
05/12/2023 22:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24