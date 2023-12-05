مقتل 85 شخصاً... قصفتهم طائرة "عن طريق الخطأ"

قتلت غارة نفذتها مسيّرة تابعة للجيش النيجيري 85 مدنيا على الأقل "عن طريق الخطأ"، في قرية في ولاية كادونا في شمال غرب البلاد، وفق ما أعلن جهاز الإسعاف في بيان.



وطلب الرئيس بولا أحمد تينوبو، إجراء تحقيق. (الحرة)

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