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عربي-دولي

ابنة نائب رئيس أميركي أسبق.. تعلن نيتها الترشح للانتخابات كي تقف بوجه ترامب

Lebanon 24
05-12-2023 | 11:48
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تدرس العضو السابق عن الحزب الجمهوري في الكونغرس، ليز تشيني، إمكانية المشاركة في الانتخابات الرئاسية كمرشحة مستقلة من أجل منع دونالد ترامب من العودة إلى البيت الأبيض.
وليز تشيني هي ابنة ديك تشيني نائب الرئيس الأسبق جورج بوش، وهو أحد زعماء المعارضة لترامب داخل الحزب الجمهوري.
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وقالت ليز تشيني في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست": "قبل بضع سنوات، لم أكن لأحلم بالترشح عن حزب ثالث.
وأضافت أعتقد أن الديمقراطية في الولايات المتحدة مهددة لأن دونالد ترامب لا يزال يسيطر على الحزب الجمهوري. وأعتقد أن الديمقراطية مهددة على المستوى الدولي أيضا".
ويسعى ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.
ويعتزم رئيس الدولة الحالي جو بايدن إعادة الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2024 عن الحزب الديمقراطي.


المصدر: روسيا اليوم
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