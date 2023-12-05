مدن تحت الأرض.. أنفاق "حماس" فريدة من نوعها وتدميرها أشبه بالخيال العلمي!

وصف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي الأنفاق التي تستخدمها حركة "حماس" بأنها فريدة من نوعها.



وقال ليفي إن حكومة بنيامين نتنياهو ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب بما في ذلك إطلاق الرهائن وإنهاء حكم حركة حماس.

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كذلك، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تدمير أنفاق غزة أشبه بالخيال العلمي، رغم ما تنفقه الحكومة الإسرائيلية من موارد لإيجاد حلول لتحقيق هذا الهدف.



وكشف المسؤول أن تل أبيب تلقت مساعدة أميركية قدرها 320 مليون دولار مخصصة لتقنيات مكافحة الأنفاق لكن من دون جدوى حسب تعبيره.



كما قال المسؤول الإسرائيلي إن "حركة حماس تعلمت من الهجمات السابقة والحروب التي شنها الاحتلال على قطاع غزة وكانت تهدف لتدمير الأنفاق".



ووصف المسؤول الذي رفض الإفصاح عن هويته أن ما أنشأته حماس تحت قطاع غزة "يتعدى وصف الأنفاق وهو أشبه بمدن تحت الأرض"، مضيفاً أن "تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن شبكة أنفاق حماس بغزة أكبر من شبكة قطار أنفاق لندن".



وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إسرائيل أقامت نظاما كبيرا من المضخات قد يستخدم لغمر الأنفاق التي تستخدمها حركة حماس أسفل قطاع غزة.



