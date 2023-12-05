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عربي-دولي

نائب مصري يحذر من مخطط إسرائيل .. تهجير الفلسطينيين إلى سيناء اقترب

Lebanon 24
05-12-2023 | 12:23
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في ظل نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي، حذر الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، من تداعيات مخطط إسرائيل بتهجير الفلسطينيين، وإجبارهم على النزوح إلى الحدود المصرية لإحراج مصر.
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وقال مصطفى بكري في تغريدة له على منصة "إكس"، إنه: "وفقا لما أذاعته الـ CNN، فإن عشرات الآلاف من الفلسطينيين وصلوا رفح بالقرب من الحدود المصرية، ونصبوا الخيام في الشوارع بعد القصف، وتوسيع الجيش الإسرائيلي لعملياته لتشمل كل غزة".
وأكد مصطفى بكري أن: "تنفيذ مخطط التهجير يصل إلى مرحلته الأخيرة، والهدف تصفية القضية الفلسطينية نهائيا، ووضع مصر في موقف حرج ".
وختم مصطفى بكري قائلا: "مصر لن تساعد إسرائيل في تنفيذ مخططها، حدود مصر خط أحمر، قالها الرئيس السيسي أكثر من مره، حذار من غضبة جيش مصر وشعبها وقيادتها. الموضوع جد ولاهزل فيه".
وفي وقت سابق، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن بمساعي إقامة منطقة أمنية في غزة بعمق كيلومتر أو كيلومترين، ضمن خطة إسرائيلية للتعاطي مع الوضع الأمني في قطاع غزة بعد الحرب.



المصدر: روسيا اليوم
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