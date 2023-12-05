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عربي-دولي

الملك عبدالله: تهجير الفلسطينيين مرفوض

Lebanon 24
05-12-2023 | 12:16
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أكد العاهل الأردني عبدالله الثاني، خلال لقائه الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم الثلاثاء، على خطورة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزّة، مندداً بأي محاولة لتهجير الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، مجددا رفضه للتهجير القسري للفلسطينيين "الذي يجب أن يرفضه ويدينه العالم بأكمله".

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هذا وأكد الملك عبدالله الثاني على ضرورة تكثيف الجهود لمضاعفة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزّة بشكل دائم وكاف، من دون عوائق أو تأخير، محذرا من خطورة تفاقم الوضع الإنساني جراء استمرار الأعمال العسكرية.
 
كما أشار إلى خطورة الأوضاع في الضفة الغربية والانتهاكات الإسرائيلية في القدس، محذرا من تزايد أعمال العنف، خاصة من قبل المستوطنين.
 
ومن جانبه، أعرب الرئيس القبرصي عن تقديره للدور الذي يقوم به الأردن في إيصال المساعدات الإنسانية.

 
بدوره، أشاد الملك الأردني بمواقف قبرص الداعمة لجهود تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وغادر الرئيس القبرصي المملكة، الذي كان قد وصل إليها قبل ظهر اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية، حيث جرت له مراسم استقبال في قصر الحسينية.
 
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