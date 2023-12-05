قرارٌ لافت... أميركا تفرض عقوبات على إسرائيليين ما السبب؟

أعلنت الخارجية الأميركية، مساء اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقوبات على مستوطنين إسرائيليين.



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وأضاف بلينكن أن بلاده ستواصل السعي لتحقيق المساءلة عن كافة أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، مطالبا إسرائيل باتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية الفلسطينيين من الهجمات المتطرفة. (العربية) وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن: "فرضنا قيودا على التأشيرات تستهدف متورطين بالعنف في الضفة الغربية".وأضاف بلينكن أن بلاده ستواصل السعي لتحقيق المساءلة عن كافة أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، مطالبا إسرائيل باتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية الفلسطينيين من الهجمات المتطرفة. (العربية)