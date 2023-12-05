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عربي-دولي

قرارٌ لافت... أميركا تفرض عقوبات على إسرائيليين ما السبب؟

Lebanon 24
05-12-2023 | 12:49
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أعلنت الخارجية الأميركية، مساء اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقوبات على مستوطنين إسرائيليين.
 
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن: "فرضنا قيودا على التأشيرات تستهدف متورطين بالعنف في الضفة الغربية".
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وأضاف بلينكن أن بلاده ستواصل السعي لتحقيق المساءلة عن كافة أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، مطالبا إسرائيل باتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية الفلسطينيين من الهجمات المتطرفة. (العربية)
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