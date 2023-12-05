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عربي-دولي

هرج ومرج داخل برلمان... نائب يحمل قنبلة ويُشعل النيران! (فيديو)

Lebanon 24
05-12-2023 | 13:39
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شهد مجلس النواب الألباني حالة من الهرج والمرج، حيث قام أحد أعضاء البرلمان من الحزب الديمقراطي المعارض بحمل قنبلة دخانية وإشعال النيران بأوراق، أثناء جلسة نيابيّة، إحتجاجا على ما وصفه بمحاولات الحكومة إسكات المعارضة. (العربية)
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