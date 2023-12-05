هرج ومرج داخل برلمان... نائب يحمل قنبلة ويُشعل النيران! (فيديو)

شهد مجلس النواب الألباني حالة من الهرج والمرج، حيث قام أحد أعضاء البرلمان من الحزب الديمقراطي المعارض بحمل قنبلة دخانية وإشعال النيران بأوراق، أثناء جلسة نيابيّة، إ حتجاجا على ما وصفه بمحاولات الحكومة إسكات المعارضة. (العربية)

Advertisement