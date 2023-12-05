حادثة مثيرة للجدل... ما الذي فعله أمن نتنياهو برئيس الأركان الإسرائيليّ؟

أفادت "الميادين"، نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية، أنّه في حادثة إستثنائية، طلب أمن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عند مدخل كابينت الحرب، تفتيش أغراض رئيس الأركان الإسرائيليّ هرتسي هاليفي، للتأكد من عدم وجود جهاز تسجيل معه.

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