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عربي-دولي

في لقطة نادرة قد لا تتكرّر.. شاهدوا بالفيديو زعيم كوريا الشماليّة يجهش بالبكاء!

Lebanon 24
05-12-2023 | 14:15
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في مشهد نادر قد لا يتكرر، وثقت عدسات الكاميرا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يبكي في الاجتماع الوطني الخامس للأمهات في بيونغ يانغ.

وطالب كيم خلال الاجتماع الوطني، الأمهات الكوريات الشماليات بزيادة الإنجاب، فيما تساءل البعض عن السبب الذي جعله يتأثر لهذه الدرجة.
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وقد تفاعل الحضور مع خطابه لدرجة أن كثيرا من الحاضرات جهشن بالبكاء أيضا. (العربية)
 

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