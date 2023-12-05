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عربي-دولي

بريطانيا تتجه لتسيير رحلات استطلاعية فوق أجواء غزة

Lebanon 24
05-12-2023 | 14:07
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جدد وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، التأكيد على نية بلاده تسيير رحلات استطلاعية بطائرات مسيرة غير مسلحة شرقي البحر المتوسط، بما فيها المجال الجوي في إسرائيل وغزة.
 

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وأوضح شابس في تصريحات لأعضاء مجلس العموم، اليوم الثلاثاء، أن أي معلومات ستجمعها طائرات الاستطلاع بشأن المحتجزين سيتم تحويلها للجهات المعنية من دون أن يسميها.

وفي ملف إدخال المساعدات إلى غزة، أوضح الوزير البريطاني أن بلاده تعمل على توزيع المساعدات الإنسانية الطارئة للقطاع برا وبحرا وجوا، مشيرا الى أن العقبة التي تواجه إدخال المساعدات تكمن في طريقة إدخالها عبر معبر رفح، وأن العمل جار للبحث عن طرق بديلة.

وبشأن الوضع الأمني في خليج عدن، قال وزير الدفاع البريطاني إن بلاده قررت إرسال المدمرة "إتش إم إس دايموند" إلى خليج عدن لمواجهة تهديدات أنصار الله الحوثي.
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