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عربي-دولي

إسرائيل تراقب محور فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة.. ما علاقة حماس به ؟

Lebanon 24
05-12-2023 | 14:44
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يراقب الجيش الإسرائيلي يراقب محور فيلادلفيا الواقع بين مصر وقطاع غزة المحاصر، مدعياً بحجة منعه "هروب قيادات في حركة حماس أو تهريب رهائن إلى مصر" .
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بنشر هذه التفاصيل، رغم التقارير التي كانت قد أشارت إلى "رسائل مصرية واضحة" برفض أي وجود إسرائيلي على محور فيلادلفيا المتاخم للشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
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وكان مصدر مصري مطلع على المحادثات مع الجانب الإسرائيلي أكد أن "مسؤولين إسرائيليين لمّحوا إلى خطط ترمي لذلك، تحت دعوى منع فصائل المقاومة من تشييد أنفاق في تلك المنطقة، ومنع تهريب السلاح إلى القطاع".
وأوضح المصدر في تصريحات لصحيفة "العربي الجديد" أن "المسؤولين في القاهرة ردوا على الحجج التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون بأن الأجهزة المصرية المعنية تقوم بواجبها على أكمل وجه في ما يتعلق بتلك المخاوف".
وتسعى سلطات العدو الإسرائيلي إلى تعزيز تدخلها في عملية المراقبة، سواء في حركة الأفراد أو البضائع في معبر رفح، وسط مخاوف من أن النظام في مصر "يمكن أن يقبل بوجود وتدخل إسرائيلي".


المصدر: عرب 48
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