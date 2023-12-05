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عربي-دولي

إسرائيليون مفرج عنهم يُهاجمون نتنياهو: خشينا أن تقتلنا إسرائيل وليس "حماس"

Lebanon 24
05-12-2023 | 14:57
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هاجم محتجزون إسرائيليون أفرجت عنهم حركة "حماس" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع معه، وأكدوا أنهم كانوا يخافون خلال احتجازهم من القصف الإسرائيلي وليس من "حماس".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن المحتجزين المفرج عنهم قولهم: "ليس لديكم أي فكرة عما تفعلونه هناك، لقد جلسنا في الأنفاق وخشينا أن تقتلنا إسرائيل وليس "حماس".
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وأضافوا: "تزعمون أن هناك معلومات استخباراتية لكن الحقيقة أننا تعرضنا للقصف ولا أحد يعرف أين كنا". (روسيا اليوم)
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