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عربي-دولي

وزيرة في جنوب إفريقيا: الوضع في غزة أسواء مما شهدناه حول الفصل العنصري

Lebanon 24
05-12-2023 | 15:08
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وصفت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا الوضع في غزة بأنه "أسوأ بدرجة كبيرة مما شهدناه في ظل الفصل العنصري".
وفي حديثها لشبكة CNN، قالت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون، ناليدي باندور، إنه "من المثير للصدمة للغاية" أن العالم يشاهد "مذبحة".
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وأضافت: "لقد استفدنا، كجنوب أفريقيين، من التضامن الدولي. العالم... لم يتردد في دعم نضالنا من أجل الحرية. ومع ذلك، نحن هنا في القرن الحادي والعشرين، وباعتبارنا دول العالم، نبدو مشلولين تماماً وغير قادرين على الاستجابة للمحنة الرهيبة التي يعيشها شعب فلسطين".
وتابعت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: "إن ما نراه على شاشات التلفزيون، ونسمعه ونقرأه، هو إلى حد كبير أسوأ بكثير مما شهدناه في ظل الفصل العنصري".
وقالت باندور إنه من الصعب على حكومة جنوب إفريقيا التواصل مع الحكومة الإسرائيلية في الظروف الحالية، مشيرةً  إلى أن "إن الهجمة المنتظمة على الشعب الفلسطيني، والاعتقالات، والقوانين التمييزية، وانعدام العدالة، كل ذلك أدى في الواقع إلى فتور العلاقات بين حكومتينا".


المصدر: سكاي نيوز - سي إن إن
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