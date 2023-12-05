تركيا: لن نسمح باستهداف أعضاء "حماس" على أرضنا

أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أن بلاده لن تسمح لأحد بتنفيذ عمل غير قانوني، على خلفية "أوامر إسرائيلية بتنفيذ اغتيالات" ضد أعضاء "حماس" في بعض الدول، بما فيها تركيا.



وفي مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة اليوم الثلاثاء، علق الوزير التركي على ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن "إعداد الاستخبارات الإسرائيلية خططا لاغتيال أعضاء حركة حماس خارج فلسطين بما في ذلك تركيا ولبنان وقطر".

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وقال وزير الداخلية التركي: "لا نسمح لأحد بالقدوم والقيام بأي شيء غير قانوني في بلدنا.. منع وقوع ذلك هو مهمتنا الكبرى".

وشدد على أن "الداخلية التركية تتشاور وتتعاون مع الوزارات المعنية وجهاز الاستخبارات".