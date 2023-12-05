الخارجية الأميركية تًعلن نفاذ الأموال المخصصة لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا

في ظل المعارك الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن سوف تستنفد الأموال اللازمة لدعم أوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

وأشارت الوزارة إلى أنه من دون قرارات من الكونغرس، يبدو تقديم المساعدة أمراً مستحيلاً.

Advertisement

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر: "من المهم للغاية أن يتخذ الكونغرس إجراء. لا يمكننا الاستمرار في تمويل المساعدات لأوكرانيا دون دعم إضافي من الكونغرس. هذه قيود تشريعية بحتة".

وأضاف: "لقد استخدمنا أكثر من 97% من الأموال المخصصة لهذه الأغراض، ولم يبق لدينا سوى القليل جداً، وسنستنفدها في الأسابيع المقبلة. ولهذا السبب نحتاج إلى أن يتخذ الكونغرس إجراء في أسرع وقت ممكن".

وفشل الحزبان الديمقراطي والجمهوري في التوصل إلى حل وسط بشأن طلب الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم دعم إضافي لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.



وفي وقت سابق، ذكرت "بلومبرغ"، نقلا عن مشرعين، أن كييف لن تتلقى مساعدة من واشنطن حتى منتصف كانون الأول الجاري وربما حتى عام 2024.







