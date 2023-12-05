Advertisement

عربي-دولي

الخارجية الأميركية تًعلن نفاذ الأموال المخصصة لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا

Lebanon 24
05-12-2023 | 16:10
A-
A+
Doc-P-1137925-638374146142217662.jpg
Doc-P-1137925-638374146142217662.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في ظل المعارك الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن سوف تستنفد الأموال اللازمة لدعم أوكرانيا في الأسابيع المقبلة.
وأشارت الوزارة إلى أنه من دون قرارات من الكونغرس، يبدو تقديم المساعدة أمراً مستحيلاً.
Advertisement
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر: "من المهم للغاية أن يتخذ الكونغرس إجراء. لا يمكننا الاستمرار في تمويل المساعدات لأوكرانيا دون دعم إضافي من الكونغرس. هذه قيود تشريعية بحتة".
وأضاف: "لقد استخدمنا أكثر من 97% من الأموال المخصصة لهذه الأغراض، ولم يبق لدينا سوى القليل جداً، وسنستنفدها في الأسابيع المقبلة. ولهذا السبب نحتاج إلى أن يتخذ الكونغرس إجراء في أسرع وقت ممكن".
وفشل الحزبان الديمقراطي والجمهوري في التوصل إلى حل وسط بشأن طلب الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم دعم إضافي لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وفي وقت سابق، ذكرت "بلومبرغ"، نقلا عن مشرعين، أن كييف لن تتلقى مساعدة من واشنطن حتى منتصف كانون الأول الجاري وربما حتى عام 2024.



المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:44 | 2023-12-05
16:30 | 2023-12-05
16:00 | 2023-12-05
15:40 | 2023-12-05
15:08 | 2023-12-05
15:03 | 2023-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24