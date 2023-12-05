بـ7 رصاصات... قتلوا الشاب محمد بعدما سرقوا منه حوالي 2000 دولار

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قُتل الشاب الأردني محمد الحجوج رمياً بالرصاص في مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي، في جريمة مروعة وقعت خلال عمله على مركبة "ليموزين" في أميركا.وأكّدت الأجهزة الأمنية الأميركية أنها تُحقّق بالجريمة، وأكدت لعائلة الضحية أنها تبذل جهدها للقبض على الجناة.وقالت تقى الزغايبة زوجة محمد الحجوج، إنه "في آخر تواصل بينها وبين زوجها أخبرها بأنه سيذهب إلى الحلاق لقص شعره، ومن بعدها ورده اتصال هاتفي من أربعة أشخاص يريدونه في عمل بسيارته "الليموزين".وأكدت الزوجة المكلومة أن الأشخاص توجهوا مع محمد إلى شارع فرعي، وهو مكان وقوع الجريمة، حيث تلقى 7 رصاصات بحسب ما أبلغتهم الشرطة الأميركية.وأبلغت السلطات الأميركية الزوجة، أن جريمة القتل دافعها السرقة، حيث أفرغ المجرمون جيوب محمد من النقود، بحسب تأكيدات الزوجة التي أكدت بأن زوجها لم يكن يحمل معه مبلغاً مالياً كبيراً وكل ما كان يحمله بين 1000 و2000 دولار لا أكثر.وطالبت الزوجة من السلطات الأميركية الأخذ بحق زوجها، وإلحاق أقصى العقوبات بالمجرمين. (العربية)