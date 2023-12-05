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عربي-دولي

جدل بين رئيس الأرجنتين الجديد وإيلون ماسك.. "علينا التحدث"

Lebanon 24
05-12-2023 | 16:44
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علّق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، على مقطع الفيديو للرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي، بالقول إن "المساواة لا تأتي أبداً قبل الحرية"، فيما رد عليه ميلي بـ"نحتاج للتحدث".
هذه ليست المرة الأولى التي يعرب فيها ماسك، عن دعمه لميلي على مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد فوز ميلي في جولة الإعادة بالانتخابات يوم 19 تشرين الثاني، كتب ماسك، على منصة "إكس": "الازدهار في طريقه إلى الأرجنتين".
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وفي مقتطف من مقابلة نشرها ماسك، تحدث ميلي مهاجماً الجهود لجعل المجتمعات أكثر مساواة، وقال إنه "من الأكثر أهمية بكثير أن يكون الناس أحراراً".
وأضاف ميلي في المقابلة: "هناك عبارة فريدة لميلتون فريدمان أجدها مذهلة، وهي أنك عندما تمنح المساواة أولوية على الحرية، ينتهي الأمر بك ولم تحقق أي منهما، لكن عندما تمنح الأولوية للحرية على المساواة، تحقق الكثير".
وفي المقابلة نفسها، ذكر ميلي أن "جون ستيوارت ميل، الفيلسوف والاقتصادي والسياسي البريطاني في القرن التاسع عشر، جادل بأن مجتمعا يفخم المساواة، وفي النهاية يصبح مجتمعا من الناهبين ويغرق.. وهذا تاريخ الأرجنتين".
وقال الرئيس المنتخب إن "إعادة توزيع الدخل تتضمن استخدام الجهاز القمعي للدولة للأخذ من الناجحين وتوزيعه عشوائيا بناء على ما يريده الشخص القابع في الحكم".


المصدر: روسيا اليوم
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