مسؤولة إسرائيلية: حماس خدّرت الرهائن للظهور هادئين وسعداء

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قالت مسؤولة ملف الرهائن في وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، إن حركة حماس قامت بتخدير رهائن حتى يظهروا "هادئين وسعداء" لدى الإفراج عنهم في غزة.وذكرت هاجر مزراحي، أمام مشرعين، أن أدوية مهدئة مثل ريتروفيل المعروف أيضا بتسمية كلونيكس، أعطيت لبعض الرهائن قبل الإفراج عنهم الشهر الماضي.وأضافت، أمام لجنة الصحة بالبرلمان، أن "عناصر حماس أعطوهم حبوب كلونيكس كي يظهروا هادئين وسعداء قبل تسليمهم للصليب الأحمر".ولم تحدّد ما إذا كانت هذه المعلومات تستند إلى فحوص دم أو شهادات أشخاص، ولم تذكر عدد الرهائن الذين كانت تتحدث عنهم.وأوضحت: "أعطوهم أيضاً بعض الطعام قبل الإفراج عنهم كي يغادروا الأسر في حالة جيدة".