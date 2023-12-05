Advertisement

عربي-دولي

مسؤولة إسرائيلية: حماس خدّرت الرهائن للظهور هادئين وسعداء

Lebanon 24
05-12-2023 | 18:29
A-
A+
Doc-P-1137948-638374206719691788.jpeg
Doc-P-1137948-638374206719691788.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مسؤولة ملف الرهائن في وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، إن حركة حماس قامت بتخدير رهائن حتى يظهروا "هادئين وسعداء" لدى الإفراج عنهم في غزة.
وذكرت هاجر مزراحي، أمام مشرعين، أن أدوية مهدئة مثل ريتروفيل المعروف أيضا بتسمية كلونيكس، أعطيت لبعض الرهائن قبل الإفراج عنهم الشهر الماضي.
Advertisement
وأضافت، أمام لجنة الصحة بالبرلمان، أن "عناصر حماس أعطوهم حبوب كلونيكس كي يظهروا هادئين وسعداء قبل تسليمهم للصليب الأحمر".
ولم تحدّد ما إذا كانت هذه المعلومات تستند إلى فحوص دم أو شهادات أشخاص، ولم تذكر عدد الرهائن الذين كانت تتحدث عنهم.
وأوضحت: "أعطوهم أيضاً بعض الطعام قبل الإفراج عنهم كي يغادروا الأسر في حالة جيدة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:31 | 2023-12-06
02:21 | 2023-12-06
02:16 | 2023-12-06
01:45 | 2023-12-06
01:44 | 2023-12-06
01:34 | 2023-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24