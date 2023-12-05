وزير خارجية نيكاراغوا في رام الله للتنديد بالعدوان الإسرائيلي

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أعلنت نيكاراغوا يوم أمس الثلاثاء أنّ وزير خارجيتها دينيس مونكادا وصل إلى الضفّة الغربية المحتلّة لإبداء تضامن حكومة الرئيس دانيال أورتيغا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الوحشي الإسرائيلي.وقالت روزاريو موريلو التي تشغل في آن معاً مناصب السيّدة الأولى ونائبة الرئيس والمتحدّثة باسم الحكومة لوسائل إعلام رسمية إنّ وزير الخارجية وصل إلى مدينة رام الله، في فلسطين البطلة، بعد أكثر من 24 ساعة من السفر.وأضافت أنّ "مهمة وزيرنا التي أوكلها إليه قائدنا هي أن ينقل باسم شعبنا وحكومتنا تضامننا الأخوي والنضالي مع الشعب الفلسطيني".وأوضحت أنّ "مونكادا سيلتقي في رام الله برئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس".