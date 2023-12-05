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عربي-دولي

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة ذات صلة بروسيا

Lebanon 24
05-12-2023 | 20:00
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فرضت الولايات المتحدة يوم أمس الثلاثاء عقوبات جديدة ذات صلة بروسيا تستهدف شبكة لشراء معدات الدفاع تتألف من أفراد وكيانات في بلجيكا والسويد وهونغ كونغ وغيرها، فيما تسعى واشنطن لمواجهة تفادي موسكو العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.
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وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن الشبكة التي يديرها رجل الأعمال هانز دو جيتيري المقيم في بلجيكا ضالعة في شراء إلكترونيات ذات استخدامات عسكرية لصالح مستخدمين نهائيين روس.
وذكرت أن الشبكة تتألف من تسعة كيانات وخمسة أفراد في روسيا وبلجيكا وقبرص والسويد وهونغ كونغ وهولندا.
وكشفت وزارة العدل الأميركية أيضا عن لائحتي اتهام منفصلتين بحق دو جيتيري لهما صلة بمخططه لتصدير تكنولوجيا حساسة ذات استخدامات عسكرية من الولايات المتحدة إلى مستخدمين نهائيين في الصين وروسيا، بينما أضافته وزارة التجارة مع خمسة كيانات إلى قائمة الكيانات.
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