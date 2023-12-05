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عربي-دولي

مساع أميركية لإنشاء قوة دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر

Lebanon 24
05-12-2023 | 20:30
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كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لـ"سكاي نيوز عربية" أن "أميركا تسعى لإنشاء قوة دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر".
وأوضح أن "واشنطن تسعى لانخراط 40 دولة في القوة الدولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر".
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وأضاف: "القوة الدولية المزمع تشكيلها لحماية الملاحة في البحر الأحمر ستشمل مساحة 3 ملايين ميل من المياه الدولية".
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