مساع أميركية لإنشاء قوة دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر

Advertisement

كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لـ"سكاي نيوز عربية" أن "أميركا تسعى لإنشاء قوة دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر".وأوضح أن "واشنطن تسعى لانخراط 40 دولة في القوة الدولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر".وأضاف: "القوة الدولية المزمع تشكيلها لحماية الملاحة في البحر الأحمر ستشمل مساحة 3 ملايين ميل من المياه الدولية".