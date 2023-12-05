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عربي-دولي

عن مصير طاقم الطائرة العسكرية "المنكوبة".. هذا ما كشفه البنتاغون

Lebanon 24
05-12-2023 | 23:17
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أعلنت القوات الجوية الأميركية، الثلاثاء، أن الجنود الثمانية الذين كانوا على متن طائرتها العسكرية من طراز "أوسبري" التي تحطمت قبالة سواحل اليابان في 29 تشرين الثاني، يعتبرون في عداد الأموات.

وقالت قيادة العمليات الخاصة في القوات الجوية الأميركية في بيان إن السلطات عثرت على 6 جثث، لكن العمليات لم تعد تعتبر إنقاذا لأنه "من غير المرجح" العثور على أي ناجين.
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وأضافت "من بين الجنود الثمانية، تم انتشال جثامين ثلاثة، ويجري انتشال ثلاثة آخرين، ولا يزال يتعين العثور على جثتي جنديين".

وقدّم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تعازيه مؤكدا بأن الجيش "سيواصل جمع المعلومات" بشأن الحادثة وسيجري "تحقيقا حازما ومعمّقا".

وأما الرئيس جو بايدن فأكد في بيان أن "أمتنا بأكملها في حالة حداد إثر هذه الخسارة المأساوية".
 
وتحطمت هذه الطائرة في البحر، الأربعاء، وعلى متنها طاقم من 8 أفراد، قرب جزيرة ياكوشيما في جنوب اليابان بينما كانت في "مهمة تدريب روتينية"، وينشر الجيش الأميركي نحو 54 ألف جندي في اليابان. (سكاي نيوز عربية) 
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