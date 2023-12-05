زيلينسكي يُلغي خطابه أمام الكونغرس الأميركي.. ويُشارك بقمة مجموعة الـ7

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أكدت الحكومة اليابانية أنّ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيشارك، اليوم الأربعاء، في اجتماع عبر الفيديو يعقده قادة دول مجموعة السبع التي تتولّى طوكيو رئاستها حالياً.وقال المتحدّث باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو للصحافيين إنّ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا "سيستضيف قمّة دول مجموعة السبع التي ستعقد عبر الفيديو. سيحضر الاجتماع، بالإضافة إلى قادة دول مجموعة السبع، الرئيس الأوكراني" الذي سيشارك في الجزء الأول من الاجتماع.وبحسب المتحدّث باسم الحكومة اليابانية، فإنّ قادة دول مجموعة السبع سيناقشون في قمّتهم التي ستعقد عبر الفيديو "موضوعات مهمّة للمجتمع الدولي، مثل الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط"، بالإضافة إلى قضية الذكاء الاصطناعي.وكان الرئيس الأوكراني قد ألغى أمس الثلاثاء بصورة مفاجئة مشاركته المقررة عبر الفيديو في جلسة مع أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي حيث تجري مفاوضات شاقة حول حزمة مساعدات جديدة تكتسب أهمية كبرى لكييف.وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر في تصريح لصحافيين: "لا يمكن لزيلينسكي المشاركة في الإيجاز معنا، طرأ أمر ما في اللحظة الأخيرة".وواشنطن هي أكثر الدول التي قدّمت مساعدات عسكرية لكييف بلغت عشرات المليارات من الدولارات منذ الغزو الروسي في شباط 2022.لكن تعهّد الرئيس الديمقراطي جو بايدن بمواصلة دعم أوكرانيا مالياً أصبح مهدداً، وهذا ما تخشاه كييف التي لم يحقّق هجومها المضادّ المكاسب المنشودة.ومن المقرّر أن يجري الكونغرس تصويتا إجرائيا اليوم الأربعاء على حزمة مساعدات عسكرية وإنسانية واقتصادية لكييف، مع توقّع فشل الإجراء ما لم تحدث مفاجأة كبرى.ويؤكد المسؤولون الأوكرانيون حاجتهم إلى المزيد من الأسلحة لمنع الضربات الروسية من حرمان ملايين الأشخاص من التيار الكهربائي هذا الشتاء، كما حدث في العام الماضي.(العربية)