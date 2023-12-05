بايدن: إنهاء الدعم لأوكرانيا جنون مطلق

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن عدم الموافقة على مساعدات جديدة لأوكرانيا سيكون بمثابة "جنون مطلق بالنسبة للولايات المتحدة، وهو ضد مصالحها، ويعتبر غلطة ببساطة".

من جانبه، شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على أنه إذا لم يوافق مجلس الشيوخ على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، فإن ذلك سيفتح صندوق باندورا.

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وقال الوزير أمس الثلاثاء، في كلمته خلال فعالية نظمها "تحالف القيادة العالمية الشاملة للولايات المتحدة": "يجب علينا ضمان استمرار أوكرانيا في تحقيق النجاح واستمرار تعرض روسيا للفشل. إذا لم نقدم المساعدات لأوكرانيا، فهذا يعني السماح للرئيس فلاديمير بوتين بالعمل دون عقاب، وهو ما سيفتح صندوق باندورا للعدوان في كل العالم".

وأكد بلينكن على أهمية موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على المساعدات الخارجية بالنسبة لإسرائيل، لضمان عدم تكرار ما حدث في 7 تشرين الاول مرة أخرى.

وتابع الوزير القول: "أستطيع أن أخبركم أين يوجد الذين لا يريدون رؤية الموافقة على حزمة [المساعدات] الإضافية. إنهم يجلسون في مكاتبهم في بكين وموسكو وطهران".

في ذات الوقت، أعربت وزيرة الخزانة جانيت يلين، عن اعتقادها بأن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية عن هزيمة أوكرانيا إذا لم يوافق الكونغرس على تقديم مساعدات إضافية لنظام كييف.

وقالت: "لقد تحدثت مع أعضاء في الكونغرس، وأعتقد أنهم يفهمون أن الوضع صعب، ويمكننا أن نعتبر أنفسنا مسؤولين عن هزيمة أوكرانيا إذا لم نتمكن من توفير هذا التمويل الذي تحتاجه أوكرانيا".

وأشارت الوزيرة إلى أن "المال في أوكرانيا اقترب من النفاد". وزعمت بأن نظام كييف ينفق "كل سنت يتلقاه من عائدات الضرائب على رواتب العسكريين والدفاع".

وأضافت يلين: "لولا الأموال التي نرسلها لهم لدعمهم، لم تكن لتعمل لديهم المدارس أو المستشفيات أو خدمات الطوارئ".

يوم أمس، غادر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون إحاطة بشأن المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل لأنهم لم يتلقوا ردا من الديمقراطيين على مقترحاتهم. كما ألغى فلاديمير زيلينسكي مشاركته في الإحاطة "في اللحظة الأخيرة". وقال تشاد بيرغرام، مراسل فوكس نيوز بالكونغرس، إن أجواء الاجتماع كانت "متوترة". (RT)