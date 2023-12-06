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عربي-دولي

بعد 14 عاما في السجن.. المحكمة الدستورية في بيرو تأمر بإطلاق سراح فوجيموري

Lebanon 24
06-12-2023 | 00:03
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أمرت المحكمة الدستورية في بيرو الثلاثاء بالإفراج "فورا" عن الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري الذي يقضي منذ 2009 حكما بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وينص القرار الصادر عن المحكمة، حسب وكالة "فرانس برس"، على الإفراج "فورا" عن فوجيموري، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد من العام 1990 ولغاية العام 2000.
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وأدين الرئيس الأسبق البالغ من العمر 85 عاما، بقتل 25 شخصا في مجزرتين ارتكبتهما وحدات كوماندوس تابعة للجيش في إطار ما أطلقت عليه الحكومة في حينه "الحرب على الإرهاب" (1980-2000).


وفي 2017 حصل فوجيموري على عفو رئاسي "لأسباب إنسانية" وخرج من السجن، لكن المحكمة العليا ما لبثت أن ألغت هذا العفو وأعيد الرئيس الأسبق تاليا إلى السجن.
ويومها قال فوجيموري إن "العودة إلى السجن هي حكم بإعدام بطيء ومؤكد".
وبقرارها الصادر الثلاثاء وغير القابل للطعن، تكون المحكمة العليا قد أعادت العمل بالعفو الرئاسي الممنوح لفوجيموري.
ويعاني الرئيس الأسبق بشكل متكرر من مشاكل في الجهازين التنفسي والعصبي، بما في ذلك شلل في الوجه وارتفاع في ضغط الدم. (RT)
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