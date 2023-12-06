هدف واحد.. كيف ترى إسرائيل أنها ستنتصر في غزة؟

رغم كل ما لحق بقطاع غزة من قتل ودمار، يشعر سكانه كأن الحرب بدأت لتوها. وكانت القوات الإسرائيلية قد أجّلت معركتها في حي الشجاعية وجباليا إلى مرحلة متأخرة؛ وبدأتها بشكل تدريجي خلال الأيام الماضية.

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في هاتين المنطقتين، بدأت المباني السكنية تتهاوى بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل. وعلى الأرض، تحاول الآليات الإسرائيلية التقدم، بينما ما زال الكثير من السكان باقين في منازلهم، لم يخلوها إلى جنوب القطاع، الذي يشهد معارك ليست أقل ضراوة.



ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن الترسانة الأقوى لحركة حماس، والعدد الأكبر من عناصرها، في منطقة الشجاعية وجباليا، والتي تُوصف بأنها معاقل الحركة. ومن ثم، فإن إسرائيل ترى أن المعركة لن تكون سهلة، وستمر بالكثير من التعقيدات.



وبينما أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطين وثلاثة جنود في المنطقتين خلال اشتباكات دارت مع الفصائل الفلسطينية المسلحة، أبلغ شهود عيان وكالة أنباء العالم العربي (AWP) بأن القوات الإسرائيلية تستهدف مربعات سكنية بأكملها في المنطقتين وتسوّيها بالأرض لفتح الطريق أمام آلياتها.

ووفقا لما جرى رصده من تحركات للآليات، فإن الاقتحام هذه المرة لم يكن من الطريق المعتاد الذي دأبت الآليات الإسرائيلية الدخول عبره من أقصى شرق الشجاعية، المنطقة الأقرب للمنطقة الحدودية المعروفة باسم غلاف غزة، بل من المنطقة الجنوبية الغربية للحي.



وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن هذا التكتيك هدفه تجنب إعداد حماس المتوقع في المناطق الحدودية، من ناحية الأنفاق المفخخة والأسلحة والوحدات المتمركزة هناك.



وتظهر خارطة الاقتحام أن القوات الإسرائيلية بدأت دخول الحي من منطقة مفترق الشجاعية، وتوغّلت في الأحياء القريبة من المفترق، وباتت داخل بعض الأحياء التي تكون مكتظة بالسكان في الوضع الطبيعي، حيث تمركزت هناك واعتلى بعض القناصة العمارات المجاورة للمفترق.



ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، فإن الانتهاء من حي الشجاعية وجباليا يحتاج حتى نهاية الشهر الجاري.

بحث عن صورة النصر

حتى الآن، لم تُفلح إسرائيل في إظهار صورة النصر التي تبحث عنها؛ وبالتالي فإن وقف القتال في هذه الفترة مستبعد من ناحية القناعة الإسرائيلية الداخلية بأنها لم تحقق أهداف الحرب التي وضعتها.

وقد تكون صورة النصر تلك التي تتطلع إسرائيل إليها تتمثل في اغتيال قيادي كبير في حماس، مثل يحيى السنوار، وليس أقل منه على سلم الترتيب القيادي في الحركة، أو حتى اعتقاله؛ أو ربما تكون بتحقيق السيطرة التامة للآليات الإسرائيلية على قطاع غزة بالكامل. (الحدث)