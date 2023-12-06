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"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف قاعدة "عين الأسد"

Lebanon 24
06-12-2023 | 01:04
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أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الأربعاء، استهداف قاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار غربي البلاد، مشيرة الى أن الاستهداف تم بواسطة طائرة مسيرة.
وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي عين الأسد غرب العراق، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".
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يذكر أن "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت ليلة الأحد الماضي، مقتل 5 من مقاتليها باستهداف أمريكي في كركوك. 
وكانت القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن استهدافها 5 مسلحين كانوا يستعدون لإطلاق طائرة "بدون طيار هجومية" قرب كركوك، كان "دفاعا عن النفس"، منوهة إلى أن القوات العراقية "أخطرت" بالضربة، دون أن تحدد ما إذا كانت قد أبلغت قبل الضربة أو بعدها. (RT)
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